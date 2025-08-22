Conmemoran aquí el 107 Aniversario del Día Nacional del Bombero

Publicidad - LB2 -

En el marco de la celebración por el 107 Aniversario del Día Nacional del Bombero, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que a partir de enero de 2026, los sueldos de bomberos y paramédicos serán homologados con los de los policías municipales, reduciendo una diferencia de aproximadamente 1,800 pesos mensuales.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde convivió esta mañana con los bomberos en una ceremonia solemne y emotiva con la que el Gobierno Municipal celebró el aniversario del Día Nacional del Bombero, evento que reunió a las autoridades, personal de Protección Civil y ciudadanía para reconocer la entrega, valentía y compromiso de quienes integran esta corporación.

En su mensaje, el Presidente Pérez Cuéllar destacó la importancia de la corporación para la seguridad y el bienestar de la ciudad y les dio a conocer el aumento salarial.

“El mejor regalo que puedo ofrecerles hoy es un acto de justicia. A partir de enero de 2026, bomberos, rescatistas y paramédicos ganarán lo mismo que los policías municipales”, expresó el alcalde y adelantó que en el presupuesto de 2026 se contemplará una mayor inversión en equipamiento y herramientas para estas áreas.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, resaltó que el Departamento de Bomberos es una de las corporaciones más queridas y reconocidas por la ciudadanía debido a su entrega y disposición ante emergencias.

“Tu orgullo, tu espíritu y tu lealtad mantienen viva esta noble labor”, expresó.

Por su parte, el comandante de Bomberos, Jorge Ignacio Puentes, calificó la fecha como “un día de fiesta” y agradeció el esfuerzo y sacrificio de cada elemento y sus familias, quienes hacen posible el servicio a la comunidad.

“Todos merecemos este festejo. Agradecemos a la ciudadanía que nos tiene en tan alta estima por la labor que realizamos”, señaló.

Durante el evento se llevó a cabo la premiación de la carrera conmemorativa. En la rama femenil, el primer lugar fue para Luz Gonzales, seguida de Victoria Cortez en el segundo sitio.

En la categoría varonil, Miguel Ángel Vital obtuvo la primera posición, Mauro Mejía el segundo lugar y Luis Rafael Rodríguez el tercero, mientras que en la categoría de bomberos, Alfredo Salas se alzó con el primer puesto, Jason Cano con el segundo y Ramsés Gonzales con el tercero.

Como parte del reconocimiento se hizo la entrega de uniformes de uso diario y un estímulo económico de 10 mil pesos a cada elemento del Departamento de Bomberos y Rescate, fortaleciendo su equipamiento y dignificando su labor.

