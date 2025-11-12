Conmemora CECyTECH 32 años de formar generaciones con valores y conocimiento

Publicidad - LB2 -

Celebran aniversario en Ciudad Juárez con homenaje a docentes y llamado a modernizar la educación técnica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con un emotivo acto conmemorativo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) celebró este miércoles su 32 aniversario de fundación, reconociendo la trayectoria de una institución que ha contribuido a la formación de miles de jóvenes a lo largo de tres décadas, especialmente en regiones clave como Ciudad Juárez.

Durante la ceremonia, la directora general del subsistema, Adriana Ruiz Ramírez, destacó el papel estratégico que desempeña el CECyTECH en el fortalecimiento de la educación media superior, especialmente en una ciudad como Juárez, donde se concentra el 70 por ciento de la industria estatal. Subrayó que la pertinencia académica y la vinculación con el sector productivo son esenciales para formar jóvenes competitivos y con alta empleabilidad.

“Estamos modernizando nuestra oferta educativa para responder a las nuevas demandas de la industria, particularmente en Ciudad Juárez, donde la educación técnica y tecnológica juega un papel determinante para sostener el crecimiento económico y social de Chihuahua”, señaló Ruiz Ramírez ante autoridades educativas y representantes del sector educativo.

La funcionaria recordó que estos 32 años representan miles de historias transformadas, sueños cumplidos y comunidades impactadas positivamente por el acceso a una educación de calidad, con sentido humano y basada en valores. En ese contexto, reconoció la labor de las y los docentes como agentes clave del cambio educativo y social.

Como parte del programa conmemorativo, se ofreció la conferencia magistral “Escribe tu propia historia”, impartida por el comunicador Memo Asiain, quien compartió un mensaje motivacional dirigido a la comunidad educativa, enfatizando la influencia del magisterio en la construcción de nuevas oportunidades de vida para sus estudiantes.

El evento también contó con la participación de directivos de planteles, personal administrativo y aliados estratégicos del CECyTECH, quienes se sumaron al reconocimiento por los logros alcanzados en más de tres décadas de operación. Desde su creación, este subsistema se ha consolidado como una institución líder en educación técnica en el estado, con presencia en diversas regiones y una oferta educativa orientada a las necesidades del entorno.

En Ciudad Juárez, el CECyTECH mantiene un vínculo activo con el sector industrial, tecnológico y de servicios, adaptando constantemente sus programas académicos a los requerimientos del mercado laboral. Esta visión de actualización permanente busca garantizar que sus egresados cuenten con las habilidades técnicas y humanas necesarias para insertarse exitosamente en el mundo del trabajo.

La celebración del 32 aniversario reafirmó el compromiso del CECyTECH con la excelencia, la innovación y la formación de ciudadanos íntegros, capaces de contribuir al desarrollo sostenible del estado de Chihuahua.

