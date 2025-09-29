Movil - LB1 -
    septiembre 29, 2025 | 16:47
    Conforman el Consejo Comunitario “Promesas Cumplidas”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), promovió la conformación del Consejo Comunitario Promesas Cumplidas en la colonia Porfirio Silva, con la participación de decenas familias comprometidas con el bienestar de su comunidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el encuentro, las y los vecinos compartieron sus principales inquietudes y propuestas, bajo la convicción de que la organización ciudadana es clave para lograr avances en materia de seguridad, mejoramiento de espacios públicos y promoción de actividades comunitarias.

    La instalación del Consejo “Promesas Cumplidas” representa un paso firme hacia la unidad vecinal, al ofrecer un espacio de diálogo que permitirá plantear necesidades y proyectos directamente ante las autoridades.

    Las familias que integran la agrupación resaltaron la importancia de mantener una comunicación cercana, con el fin de dar seguimiento a las problemáticas locales y generar soluciones que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la colonia.

    Con estas acciones, el Gobierno del Estado mantendrá el acompañamiento
    permanente para fortalecer la organización vecinal, impulsar la participación ciudadana y seguir con la construcción de entornos seguros para las familias.

