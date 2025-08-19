Movil - LB1 -
    Conforman Consejo Comunitario en Guadalupe para fortalecer la participación ciudadana

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) sostuvo este lunes un encuentro con vecinos y vecinas del municipio de Guadalupe, donde se acordó avanzar en la conformación de un Consejo Comunitario.

    Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo principal es impulsar la participación social y dar seguimiento a las necesidades de la población.

    Durante la reunión se estableció que el próximo 4 de septiembre se llevará a cabo la conformación formal del Consejo, el cual será pieza clave para atender proyectos, necesidades y propuestas en favor de la población.

    La SDHyBC reconoció la apertura y entusiasmo de las familias de Guadalupe, quienes expresaron su compromiso por construir soluciones conjuntas en beneficio del municipio.

    “La Subsecretaría se presentó el día de hoy para platicar con los vecinos y la comunidad de Guadalupe sobre el programa ‘Intervención Comunitaria’, ya que estamos interesados en generar un Consejo y trabajar en conjunto con el alcalde”, dijo Moyra Cruz, coordinadora del programa Intervención Comunitaria.

    Este tipo de iniciativas forman parte de la visión de la gobernadora Maru Campos, con el objetivo de impulsar una política social cercana a la gente, donde la participación ciudadana sea el eje para transformar comunidades y generar mejores condiciones de vida.

