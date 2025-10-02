Movil - LB1 -
    Confirman visita de García Harfuch; Se desconoce la fecha

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Espera Pérez Cuéllar presentar al titular de la SSPC el proyecto para el nuevo distrito policial que se pretende para el Valle de Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que se confirmó la visita de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin embargo, también aclaró que la fecha aún no se establece, ya que todo depende de la agenda del funcionario de seguridad.

    “Es un resultado que se comentó durante nuestra asistencia a la Mesa de Seguridad del Gobierno Federal, y seguimos pendientes con los proyectos a presentar al secretario García Harfuch”, dijo.

    “Pero tendremos que esperar un tiempo más, porque aún no hay fecha para su visita a Ciudad Juárez”, agregó.

    Apuntó que presentarán al titular de la SSPC el proyecto para el nuevo distrito policial, con la intención de acceder a recursos para ello.

    Mencionó que, durante la entrevista de ayer con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se les dió seguimiento a las estrategias que, por instrucción del gobierno federal, se han implementado en esta frontera.

