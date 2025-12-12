Confirman visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez para inaugurar Centro Libre para las Mujeres

Publicidad - LB2 -

La presidenta también visitará Guadalupe y Calvo como parte del Plan de Justicia para Pueblos Originarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará este sábado 13 de diciembre Ciudad Juárez y el municipio de Guadalupe y Calvo, en una gira por el estado de Chihuahua que contempla actividades enfocadas a la justicia social, derechos de las mujeres y atención a pueblos originarios. Así lo confirmó este viernes el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien celebró el interés de la mandataria federal por la entidad.

En el caso de Ciudad Juárez, la visita está confirmada para las 18:15 horas, cuando la presidenta encabezará la inauguración del Centro Libre para las Mujeres, una obra que busca fortalecer la atención integral a mujeres en situación de violencia, brindando acompañamiento jurídico, psicológico y social en un espacio especializado.

Aunque el único evento confirmado en esta frontera es la apertura del nuevo centro, también se contempla la posibilidad de que la jefa del Ejecutivo realice una visita de supervisión a la construcción del CBTIS 291, ubicado en el suroriente de la ciudad, aunque esto no ha sido oficialmente agendado.

“Claudia Sheinbaum tiene un cariño muy especial por Chihuahua, y su visita a la sierra está confirmada; en lo que corresponde a Ciudad Juárez, ya tenemos confirmación de su llegada para inaugurar el Centro Libre para las Mujeres”, expresó el alcalde Pérez Cuéllar.

Previo a su arribo a la frontera, la presidenta visitará la comunidad de Santa Tulita, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde encabezará actividades relacionadas con el Plan de Justicia para Pueblos Originarios, una estrategia federal que tiene como eje central el reconocimiento de los derechos territoriales de comunidades indígenas, así como la dotación de seguridad jurídica sobre sus tierras.

Este plan fue presentado en septiembre pasado y ha llevado a Sheinbaum Pardo a recorrer distintas regiones de la Sierra Tarahumara, históricamente afectadas por el rezago social, la violencia y el desplazamiento forzado. El alcalde juarense consideró que esta visita responde a un pendiente histórico del Estado mexicano con las comunidades indígenas, y refuerza el compromiso del actual gobierno con la reparación social y el respeto a los derechos colectivos.

La comunidad de Santa Tulita, así como las zonas cercanas a Baborigame y el ejido Mala Noche, forman parte del itinerario en el sur del estado, donde la presidenta estará acompañada por representantes de su gabinete y líderes comunitarios.

La gira de trabajo de Claudia Sheinbaum en Chihuahua representa su primera visita oficial a Ciudad Juárez como presidenta, y se enmarca en una serie de acciones federales enfocadas a la justicia social, la equidad de género y el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

