Confirman localización de armas y droga en domicilio de mujer policía

La orden de cateo se vincula a la detención de una persona y al aseguramiento de un vehículo relacionado con su probable participación en un homicidio ocurrido el 16 de agosto de 2025 en la intersección de Av. de las Granjas y Carretera Juárez-Casas Grandes.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer los resultados del cateo que llevaron a efecto en una vivienda de la Colonia Castillo Peraza, propiedad de una agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Se dijo que, durante la diligencia, que se realizó en la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, número 3025 interior 35, se aseguraron armas de fuego, cargadores, chalecos tácticos y narcóticos.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

Una pistola calibre .45

Un fusil con cargador de plástico negro

Un chaleco táctico con la leyenda “Policía Municipal”

Narcótico en polvo blanco y marihuana

Cartuchos útiles calibre 9 mm y .45

La orden de cateo se vincula a la detención de dos personas y al aseguramiento de un vehículo relacionados con delitos contra la salud y su probable participación en un homicidio ocurrido el 16 de agosto de 2025 en la intersección de Av. de las Granjas y Carretera Juárez-Casas Grandes.

La Fiscalía General del Estado colaboró en la diligencia y se espera que se realicen más investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer los hechos.

