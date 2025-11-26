Confirma Sergio Nevárez su salida de la JMAS: “Estaré donde las y los juarenses me permitan”

Publicidad - LB2 -

El exdirector agradeció a la ciudadanía y adelantó una etapa de reflexión tras casi cuatro años en el cargo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Sergio Nevárez Rodríguez confirmó este miércoles su salida como director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, luego de casi cuatro años al frente de la dependencia. La noticia, que había comenzado a circular desde temprana hora, fue ratificada posteriormente por la gobernadora María Eugenia Campos en la capital del estado.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Nevárez emitió un mensaje en el que agradece a la ciudadanía por la oportunidad de haber servido desde la JMAS, al tiempo que aseguró que su compromiso con Ciudad Juárez continúa. “Estaré en donde las y los juarenses me permitan, porque para servir no se necesita ningún cargo; se necesita corazón, esfuerzo y convicción”, escribió.

Durante su gestión, Nevárez encabezó distintos proyectos de infraestructura hidráulica, ampliaciones en la red de agua potable y mejoras en el sistema de saneamiento en diversas colonias, aunque también enfrentó cuestionamientos en torno a ajustes tarifarios y a la operatividad de la dependencia en zonas vulnerables.

En su publicación, el ahora exfuncionario no detalló los motivos de su renuncia ni hizo referencia a un posible nuevo cargo, pero indicó que a partir del lunes próximo iniciará una nueva etapa en su vida personal, la cual definió como un periodo de reflexión sobre lo que viene en su futuro cercano. El mensaje cierra con un agradecimiento a quienes colaboraron con él y respaldaron su labor dentro de la institución.

La salida de Nevárez se da en un contexto en el que la JMAS ha sido objeto de atención pública, particularmente por la propuesta de incremento del 17% en las tarifas del servicio de agua, misma que ha sido rechazada por diversos actores políticos, entre ellos el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien ha solicitado al Congreso del Estado frenar la medida.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado oficialmente quién asumirá la dirección ejecutiva de la JMAS en sustitución de Sergio Nevárez, aunque se espera que el relevo se anuncie en los próximos días. La JMAS es un organismo descentralizado que depende de la Junta Central de Agua y Saneamiento y del Gobierno Estatal, y juega un papel estratégico en la provisión de servicios básicos en la ciudad.

Nevárez Rodríguez deja la dependencia en medio de especulaciones sobre una posible participación en el proceso electoral de 2026, aunque él mismo no ha confirmado ni descartado esa posibilidad. Por ahora, su mensaje parece marcar una pausa antes de definir su siguiente paso dentro del ámbito público o político.

