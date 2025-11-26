Confirma Maru Campos la salida de Sergio Nevárez de la JMAS en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Gobernadora señala que “cerró su ciclo” y continuará con proyectos en el ámbito político.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este miércoles trascendió de manera extraoficial la renuncia de Sergio Nevárez Rodríguez a la dirección de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, cargo que había asumido en octubre de 2021. Aunque la dependencia aún no emite un comunicado formal, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, confirmó públicamente su salida y afirmó que su ciclo al frente del organismo ya concluyó.

Nevárez Rodríguez fue nombrado por el Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento tras la salida de Jorge Domínguez Cortés, y durante su gestión enfrentó diversos retos, como el suministro irregular en algunas zonas de la ciudad, el mantenimiento de infraestructura obsoleta y la necesidad de ampliar la cobertura del servicio en sectores marginados. Su administración también fue señalada por diversos sectores por supuestos retrasos en obras hidráulicas y cuestionamientos sobre procesos de contratación.

Desde la capital del estado, la gobernadora Campos declaró que “el círculo se cerró” para Nevárez en la JMAS y que su salida se debe a nuevas prioridades personales y políticas. “Tengo entendido que ya tiene otras prioridades en el ámbito político con otras personas”, declaró al ser cuestionada sobre el tema, sin ofrecer más detalles sobre los posibles movimientos dentro de su gabinete o en qué proyectos estaría participando el exfuncionario.

La salida se da en un contexto político preelectoral en Chihuahua, donde varios perfiles locales comienzan a moverse rumbo a las definiciones partidistas del 2026. Si bien Nevárez no ha hecho pública su intención de competir por algún cargo, su nombre ha sido mencionado en círculos políticos cercanos al oficialismo, lo que alimenta las versiones sobre su eventual incorporación a una plataforma política distinta a la del actual gobierno estatal.

En tanto, trabajadores de la JMAS y actores del sector empresarial permanecen a la expectativa sobre quién podría sustituir a Nevárez en la dirección general. La Junta enfrenta tareas pendientes de alto impacto, como la modernización del sistema de drenaje, proyectos de reúso de agua tratada y una creciente presión social por mejorar la eficiencia del servicio en colonias periféricas. La figura del nuevo titular será clave para mantener el ritmo de los programas en curso y asegurar la ejecución de recursos federales y estatales.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Junta Municipal ni la Junta Central de Agua y Saneamiento han emitido un posicionamiento oficial por escrito sobre la renuncia, el nombramiento de un encargado de despacho o el proceso para definir a la nueva persona titular. Mientras tanto, el tema continúa generando atención local, dada la relevancia que tiene la JMAS en la vida diaria de cientos de miles de juarenses y su papel estratégico en la infraestructura urbana de la ciudad.

Se espera que en los próximos días se oficialice la renuncia y se anuncien los relevos correspondientes. Mientras tanto, el ambiente político en Juárez se mantiene atento a los posibles realineamientos que esta decisión podría desencadenar al interior del aparato estatal y en los espacios públicos de gestión.