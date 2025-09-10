Confirma alcalde la Megabandera como sede del Grito de Independencia

Publicidad - LB2 -

Recibe municipio el visto bueno de la SEMARNAT para la realización del evento, siempre y cuando se atiendan algunas recomendaciones.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El presidente Cruz Pérez Cuéllar confirmó que el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre se realizará en la Megabandera, una vez que se aclararon algunos puntos con SEMARNAT.

Pérez Cuéllar indicó que la SEMARNAT respondió a Municipio y puntualizaron que no existe problema alguno para efectuar el evento del Grito de Independencia en la Megabandera.

- Publicidad - HP1

“Precisamente como no se ha avanzado en el tema del Chamizal, el Gobierno Municipal es el propietario del Chamizal, entonces no tiene ningún inconveniente la Secretaría de Medio Ambiente que se lleve a cabo ahí el evento”, indico al término de la sesión de cabildo.

Agrego que la dependencia federal hizo algunas recomendaciones, como el adoptar las medidas necesarias para garantizar el cuidado y respeto del parque, antes, durante y después de cada actividad.

“El Grito se va a celebrar en la Megabandera y queda sin efecto la clausura de Profepa porque no tenía facultades para hacerlo”, aclaró.

Estas son las recomendaciones de SEMARNAT

1.- Evitar el estacionamiento de vehículos sobre áreas verdes.

2.- Efectuar la recolección de los residuos sólidos urbanos que se generen.

3-Asegurar un ambiente seguro, ordenado y responsable del entorno.

4- Salvaguardar la integridad ecológica del parque, la protección de los elementos naturales presentes, al igual que la seguridad de los asistentes.

El presente se emite en atención a las atribuciones de esta Oficina de Representación y no exime al Gobierno Municipal de Juárez, Chihuahua el cumplimiento de otras disposiciones que corresponde aplicar a otras autoridades.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.