Condena Morena agresión contra operadora territorial en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La dirigencia estatal acompañará la denuncia contra servidor público señalado como responsable del ataque.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, condenó enérgicamente la agresión sufrida por una Coordinadora Operativa Territorial (COT) del partido, ocurrida el pasado domingo 16 de noviembre durante una asamblea partidista en Ciudad Juárez.

El presunto agresor fue identificado como Mauro Joel García, empleado adscrito a la Delegación de la Secretaría de Bienestar, y quien, según versiones de militantes, ya ha mostrado actitudes violentas en otras ocasiones.

- Publicidad - HP1

Los hechos tuvieron lugar en el marco de una asamblea dominical organizada para la conformación de Comités Seccionales, cuando, tras un desacuerdo sobre la participación en la votación, se registró la agresión contra la operadora territorial de Morena.

De acuerdo con Brighite Granados, el incidente no solo representa una afrenta personal, sino que también pone en riesgo la integridad de quienes trabajan desde el territorio para fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación.

“No puede ser que quienes trabajan en territorio para fortalecer nuestro partido y proyecto de nación corran riesgos o sean expuestas a agresiones”, expresó la dirigente estatal.

Recalcó además que la agresión ocurrió frente a la hija menor de edad de la víctima, lo que agrava aún más el contexto del ataque. “Ninguna madre debería sentirse vulnerada de esta manera”, lamentó.

Granados de la Rosa sostuvo que este tipo de conductas no tienen cabida dentro del movimiento y que no reflejan los valores de Morena ni los principios promovidos por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

“Condeno enérgicamente estos hechos de violencia que nada tienen que ver con el enfoque humanista y de igualdad que la presidenta promueve”, afirmó.

La lideresa morenista aseguró que el Comité Ejecutivo Estatal brindará acompañamiento a la víctima en las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

Asimismo, confió en que las autoridades actuarán con responsabilidad y diligencia. “Confío plenamente en que las autoridades competentes van a tomar cartas en el asunto y que actuarán con la responsabilidad y seriedad que este caso amerita”, expresó.

Finalmente, Brigitte Granados reiteró que cualquier persona que incurra en actos de violencia, sin importar su cargo o afiliación, no puede formar parte de Morena.

“Quien no comparta los principios del movimiento y se conduzca con violencia no tiene cabida en Morena”, sentenció.

La dirigencia estatal llamó a salvaguardar los espacios internos del partido como lugares seguros, especialmente para las mujeres que participan activamente en la vida política del estado.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.