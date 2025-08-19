Movil - LB1 -
    agosto 19, 2025
    Concluyó el registro para el Fondo de Impulso 2025

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con un registro de 128 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), cerró la convocatoria para obtener el Fondo de Impulso 2025, indicó el titular de la Dirección de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Toda esta semana estaremos trabajando arduamente en la evaluación de cada una de las propuestas para poder dictaminar aquellas que vayan a tener más impacto y mayor beneficio en la comunidad”, indicó el funcionario.

    Dijo que después de una buena respuesta por parte de las OSC, se espera que para el viernes de esta semana la dependencia esté publicando la lista de las que resultaron beneficiadas con este apoyo que ofrece el Gobierno Municipal.

    “En los días pasados estuvimos recibiendo en las oficinas, así como vía telefónica, a quienes tenían alguna duda, por lo que se les apoyó con toda la información relacionada a esta convocatoria”, destacó.

    El fondo de 40 millones de pesos tiene como propósito reconocer y felicitar el trabajo que hace cada una de las entidades sin ánimo de lucro en favor de la comunidad, por lo que se busca impulsar y fortalecer su trabajo.

