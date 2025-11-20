Concluyen Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025 con participación de sociedad, academia y gobierno

Publicidad - LB2 -

La SFP impulsó más de un mes de actividades para fortalecer la transparencia en todo el estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de consolidar una cultura de legalidad y responsabilidad pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno del Estado concluyó las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, las cuales se desarrollaron durante más de un mes con una amplia agenda de actividades enfocadas en la prevención de la corrupción, la participación ciudadana y la formación de nuevas generaciones en principios éticos.

La serie de eventos arrancó con el Concurso de Transparencia en Corto 2025, dirigido a jóvenes, y se extendió a través de conferencias magistrales, talleres, mesas de trabajo y espacios de capacitación que involucraron tanto a servidores públicos como a estudiantes, académicos y representantes del sector privado. El enfoque transversal de las jornadas permitió abordar la integridad como una causa común que requiere del compromiso de toda la sociedad.

Uno de los hitos del programa fue el Primer Encuentro de Órganos Internos de Control del Estado de Chihuahua, que reunió a contralores y responsables de fiscalización de distintos niveles de gobierno para intercambiar experiencias y coordinar esfuerzos en materia de vigilancia institucional. Además, se formalizó la instalación del Sistema Estatal de Fiscalización, como parte de los mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas.

La SFP también firmó convenios clave durante estas jornadas. Destacó el acuerdo con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) que permitirá avanzar en la profesionalización del personal del Gobierno estatal, y otro con representantes del sector empresarial bajo el marco del Compromiso por la Integridad y la Anticorrupción, con el que las partes se comprometieron a promover prácticas éticas en sus respectivos ámbitos.

Las jornadas incluyeron además talleres dirigidos a servidores públicos y ciudadanía en temas como evaluación de riesgos, responsabilidad administrativa, certificaciones en transparencia, e implementación de mecanismos preventivos. Estos espacios se diseñaron con una perspectiva práctica, buscando generar habilidades y conciencia sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y el ejercicio responsable del poder público.

Cada actividad estuvo orientada a fortalecer los valores de honestidad y transparencia desde edades tempranas, involucrando a niñas, niños y adolescentes en dinámicas que les permitan identificar y rechazar actos de corrupción. La SFP resaltó la participación activa de estudiantes y colectivos juveniles, quienes aportaron ideas y propuestas desde su perspectiva generacional.

Con la conclusión de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, la Secretaría reiteró su compromiso de continuar promoviendo acciones permanentes que impulsen un gobierno más abierto, transparente y cercano a la ciudadanía, en colaboración con instituciones educativas, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.

