Concluyen campamentos de verano 2025 “Niñez Viva” y “Líderes Hoy”

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) concluyó los campamentos de verano “Niñez Viva” y “Líderes Hoy” 2025, en los que más de 550 niñas, niños y adolescentes fortalecieron sus habilidades físicas, emocionales y sociales.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la SDHyBC, Austria Galindo, destacó que esta iniciativa busca motivar a las nuevas generaciones a desarrollar competencias y valores que fortalezcan sus habilidades sociales que en los últimos años se han visto afectadas.

En el Centro Comunitario del Parque Central, alrededor de 150 jóvenes de entre 13 y 18 años participaron en talleres y dinámicas enfocadas bajo los cinco ejes temáticos: deporte, arte y cultura, salud, educación e inteligencia emocional.

De forma paralela, en los 13 centros comunitarios de la región se replicaron estas actividades, en beneficio de más de 400 menores que asisten de manera habitual a estos espacios.

El programa incluyó herramientas para enfrentar problemáticas relacionadas con la salud física, mental y reproductiva, así como estrategias para la prevención del consumo de sustancias nocivas.

Se fomentó el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo, empatía, sentido de identidad y pertenencia, así como la construcción de un propósito personal, que les motive a convertirse en agentes de cambio en su comunidad.

