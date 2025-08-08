Movil - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 16:25
    Concluyen campamentos de verano 2025 “Niñez Viva” y “Líderes Hoy”

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) concluyó los campamentos de verano “Niñez Viva” y “Líderes Hoy” 2025, en los que más de 550 niñas, niños y adolescentes fortalecieron sus habilidades físicas, emocionales y sociales.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la SDHyBC, Austria Galindo, destacó que esta iniciativa busca motivar a las nuevas generaciones a desarrollar competencias y valores que fortalezcan sus habilidades sociales que en los últimos años se han visto afectadas.

    En el Centro Comunitario del Parque Central, alrededor de 150 jóvenes de entre 13 y 18 años participaron en talleres y dinámicas enfocadas bajo los cinco ejes temáticos: deporte, arte y cultura, salud, educación e inteligencia emocional.

    De forma paralela, en los 13 centros comunitarios de la región se replicaron estas actividades, en beneficio de más de 400 menores que asisten de manera habitual a estos espacios.

    El programa incluyó herramientas para enfrentar problemáticas relacionadas con la salud física, mental y reproductiva, así como estrategias para la prevención del consumo de sustancias nocivas.

    Se fomentó el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo, empatía, sentido de identidad y pertenencia, así como la construcción de un propósito personal, que les motive a convertirse en agentes de cambio en su comunidad.

