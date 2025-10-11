Movil - LB1A -
octubre 11, 2025
    octubre 11, 2025 | 13:56
    Concluye repavimentación de tramo en avenida Tecnológico

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con trabajos nocturnos, la Dirección General de Obras Públicas, concluyó la noche de ayer los trabajos de repavimentación en uno de los tramos de la avenida Tecnológico, desde el bulevar Zaragoza a la calle Camargo en el cuerpo poniente de la vialidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que se trabajó durante una semana en esta arteria, todo de manera nocturna con el fin de no interrumpir el tráfico que se genera por las mañanas en la avenida.

    Detalló que los trabajos constaron del retiro de material dañado, para posteriormente repavimentar una superficie de 8,500 metros cuadrados, además de complementar la labor de renivelación de pozos de visita y cajas de válvula, obra efectuada con una inversión de 4 millones 131 mil pesos.

    González García detalló que el trabajo de rehabilitación ha sido constante en esa avenida por parte del Gobierno Municipal, ya que se han atendido 20 tramos en esa importante arteria de la ciudad.

