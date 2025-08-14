Concluye rehabilitación de parque lineal Parajes de San Isidro con el proyecto “Parque en un Día”

Publicidad - LB2 -

Esta tarde concluyó la rehabilitación del parque lineal Parajes de San Isidro que forma parte del proyecto “Parque en un Día”, con el cual se busca el rescate de espacios públicos con mejor calidad para beneficio de los ciudadanos.

Ciudad Juárez, Chih .– El director de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, agradeció el apoyo de la iniciativa privada, organizaciones y sociedad civil que hicieron posible las acciones en esta frontera.

El funcionario, quien encabezó el cierre del evento, destacó que la renovación del parque lineal ubicado en la calle Soneto 156, permitirá que el lugar sea un área segura, limpia y llena de vida.

Dijo que los trabajos coordinados tuvieron la participación de la dependencia, a través Alumbrado Público, Parques y Jardines y Limpia.

Indicó que la Dirección de Alumbrado Público se encargó de reemplazar 8 luminarias de 80 watts por luminarias LED de 200 watts, además dio mantenimiento a 20 luminarias de 80 watts, hizo el encendido total de 28 luminarias y dio mantenimiento a la infraestructura eléctrica del fraccionamiento.

La Dirección de Parques y Jardines se encargó de instalar un módulo de multijuegos, un módulo de calistenia (donación de la iniciativa privada), la plantación de 30 árboles huizaches y mezquites, la colocación de 10 toneladas de cáscara de nuez, el uso de una pipa de agua para riego de la vegetación, y las labores de pintura de la infraestructura, además de la reparación de los juegos infantiles.

Por su parte, la Dirección de Limpia intervino durante cinco días con los trabajos de retiro de tierra de arrastre y escombro.

Tapia Martínez mencionó que el resultado fue la mejora integral del parque lineal y sus alrededores, fortaleciendo la iluminación, áreas verdes, infraestructura recreativa y limpieza del espacio para beneficio de los vecinos del fraccionamiento Parajes de San Isidro.

Carlos Martín Briseño, director de Fundación Bepensa, agradeció al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar por su disponibilidad para realizar el proyecto, ya que la fundación tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las poblaciones donde el organismo tiene presencia, de modo que eligieron a Ciudad Juárez para llevar a cabo el proyecto.

Rafael Rucobo Naranjo, presidente del Club Rotario Ejecutivo, dijo sentirse contento de poder entregar el parque lineal, pues el Club es un brazo gestor con el municipio de Juárez.

“Agradecemos a las distintas figuras como son la industria, iniciativa privada, Gobierno y al movimiento Rotario de Ciudad Juárez”, indicó.

Así mismo, el gerente regional de Bepensa Motriz, Ricardo Díaz Vélez, dijo que el proyecto fue posible gracias a la inversión de 1 millón y medio de pesos.

En el cierre del evento estuvieron 60 voluntarios que participaron en las acciones, así como integrantes de Cummins Juárez, Bepensa y Club Rotario Juárez.

