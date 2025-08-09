Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 9, 2025 | 17:55
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Concluye pavimentación de la calle Diego Lucero

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el objetivo de elevar la calidad de vida de los juarenses y mejorar la movilidad en la ciudad, este día el Presidente, Cruz Pérez Cuéllar, entregó la calle Diego Lucero a los habitantes de la colonia 15 de Enero.

    Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde dijo que la pavimentación que se entregó este día consta de la avenida Miguel de la Madrid a Agripina Gallegos.

    El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que se pavimentaron mil 907 metros cuadrados con concreto hidráulico.

    - Publicidad - HP1

    Se hizo la introducción de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y la pintura.

    La inversión para esta obra fue de 5 millones 753 mil pesos, dentro del programa de mejoramiento vial 2025.

    El coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, dijo que personal de la dependencia se encargó de la señalética horizontal, consistente en 418 metros lineales que se encargan de dividir los carriles

    Así como trabajos para delimitar la zona peatonal.

    César Alberto Tapia Martínez, dijo que por parte de la Dirección General de Servicios Públicos se rehabilitaron luces led y se retiraron varias toneladas de tierra de arrastre, basura y neumáticos.

    La presidenta del Comité de Vecinos, la señora Claudia Sigala, reconoció y agradeció al Gobierno Municipal por la ayuda que se les dio, ya que está es una colonia de más de cuatro décadas y no se le había puesto atención por otras administraciones.

    La sindica Ana Carmen García Estrada reconoció que el presupuesto municipal se utiliza de manera correcta y responsable.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    ¡Lleva tu tiliche! Instalan tres nuevos Puntos Limpios en la ciudad

    En un esfuerzo por promover la limpieza, la seguridad y la higiene en las...
    Juárez / El Paso

    Entregó Alcalde pavimentación de calle Quinta

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó la entrega de obras de pavimentación de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.