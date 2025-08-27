Movil - LB1 -
    agosto 27, 2025 | 18:07
    Concluye pavimentación de calles de la colonia Revolución Mexicana

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Vecinos de la colonia Revolución Mexicana se han visto beneficiados por la administración del Presidente Cruz Pérez Cuéllar, con la pavimentación de diversas calles que han sido atendidas con concreto hidráulico.

    Ciudad Juárez, Chih .- Juanita Favela, presidenta del Comité de Vecinos de la colonia Revolución Mexicana, comentó que las calles estaban anteriormente en malas condiciones y cuando los niños iban a la escuela les complicaba el traslado y el acceso a sus planteles, pero ahora que las calles fueron pavimentadas se sienten más seguros.

    “Ahora podemos transitar muy bien, los niños pueden venir a la escuela sin ensuciarse los zapatos y toda la comunidad aquí está muy contenta, teníamos como 35 años con las calles sin pavimento”, dijo Juanita.

    Durante la administración del alcalde Pérez Cuéllar han sido pavimentadas las calles Torcaza, Faisán, General Felipe Berriozabal y General Eugenio Aguilar, en las cuales además se hicieron trabajos de introducción hidrosanitaria, se construyeron banquetas y guarniciones, así como también se pintaron los lineamientos y se instaló alumbrado público.

    “Quiero darle las gracias al Presidente Municipal de parte del comité y estamos muy agradecidos y seguimos mejorando para beneficiar a Ciudad Juárez”, mencionó la presidenta de la agrupación.

