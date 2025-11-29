Concluye la última Feria de Salud y Servicios del año en Riberas del Bravo

Publicidad - LB2 -

Más de 5 mil personas fueron atendidas con servicios médicos, trámites estatales y actividades comunitarias en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua cerró con éxito su calendario anual de Ferias de Salud y Servicios 2025, con una jornada realizada este sábado en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo, Etapa 3, en Ciudad Juárez. En esta última edición del año, se acercaron servicios gratuitos y trámites estatales a una de las zonas con mayor densidad poblacional de la frontera, beneficiando a cerca de 5 mil personas.

Carlos Ortiz, representante de la Oficina de Gubernatura en la frontera, destacó que estas ferias tienen como objetivo reducir las barreras de acceso a la salud, la atención institucional y la gestión de trámites. “Estas jornadas son fundamentales para brindar atención directa, ágil y cercana a las familias que más lo necesitan”, expresó durante el arranque de actividades.

La población tuvo acceso a una amplia gama de servicios médicos y sociales, que incluyeron consultas generales, odontológicas y nutricionales, vacunación de temporada, mastografías, así como tamizajes de salud mental. También se realizaron afiliaciones al programa de atención médica MediChihuahua, el cual ha ido expandiendo su cobertura en las zonas periféricas de Juárez.

En materia de trámites, dependencias como Recaudación de Rentas, Registro Civil, Fiscalía General del Estado, Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+) y la Coordinación Estatal de Licencias instalaron módulos móviles para facilitar la realización de convenios, obtener descuentos y resolver pendientes sin necesidad de acudir a oficinas centrales. Esta estrategia busca disminuir los tiempos de espera y descentralizar los servicios públicos.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) también participó activamente mediante la colaboración de más de 14 organizaciones de la sociedad civil, que ofrecieron actividades lúdicas e informativas para niñas, niños y adolescentes, además de servicios como toma de presión, pruebas de glucosa y orientación nutricional. Entre los módulos más visitados se encontró el del Banco de Alimentos y los espacios de atención psicológica.

Asimismo, la asociación Casa Amiga Ester Chávez Cano aportó un enfoque preventivo con talleres sobre violencia de género, empoderamiento femenino, sesiones de crianza positiva, masculinidades responsables y asesoría legal gratuita. Estas acciones fortalecen el tejido social y promueven entornos más seguros para las familias juarenses.

Con esta jornada, la estrategia estatal “Cuenta Conmigo” acumula más de 20 mil atenciones durante 2025. Las autoridades estatales anunciaron que el programa continuará en 2026, con el objetivo de ampliar su cobertura a más colonias y comunidades rurales, replicando el modelo de atención integral que busca mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad.

