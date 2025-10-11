Concluye la exposición “Geografía Femenina” en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

Con una plática a cargo del artista Omar Antonio Villanueva, concluyó la exposición “Geografía Femenina” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), evento organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la charla, Villanueva compartió con el público los procesos creativos y las reflexiones que dieron origen a la muestra, la cual explora la representación del cuerpo humano desde una perspectiva íntima y artística.

El artista destacó que la exposición busca celebrar la diversidad de formas de belleza y cuestionar las percepciones tradicionales sobre la figura humana, poniendo énfasis en la confianza entre modelo y creador.

Originario de El Paso, Texas, y criado en Ciudad Juárez, Omar Villanueva cuenta con más de tres décadas de trayectoria en las artes plásticas. Su formación incluye estudios en el David L. Carrasco Job Corps Center y en El Paso Community College, donde obtuvo un grado asociado en Arte Comercial.

Ha participado en múltiples exposiciones en México y Estados Unidos, incluyendo la Bienal de Artes Plásticas Paso del Norte y certámenes del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

En los últimos años ha enfocado su trabajo en la producción de arte fino y en la creación de murales en espacios públicos y privados.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, señaló que este tipo de actividades fortalecen la vida cultural de Ciudad Juárez y fomentan el diálogo entre los artistas y la comunidad.

“La intención es generar, de manera conjunta con empresas, creadores artísticos, promotores y gestores culturales, un uso más dinámico de nuestros espacios. Queremos que las familias juarenses y nuestros vecinos de El Paso disfruten de presentaciones, conversatorios y exhibiciones que construyan redes de colaboración entre la comunidad y el Gobierno Municipal”, expresó la funcionaria.

El cierre de “Geografía Femenina” reafirma el compromiso del IPACULT y del Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, de seguir impulsando espacios donde el arte y la ciudadanía dialoguen, se reconozcan y se inspiren mutuamente.

