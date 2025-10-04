Concluye la Caravana de Emprendimiento en el TecMilenio de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), llevó a cabo la Caravana de Emprendimiento en Ciudad Juárez, el 3 de octubre de 2025, en las instalaciones del Tec Milenio, con la participación de decenas de emprendedores, empresarios y estudiantes.

Ciudad Juárez, Chih .– El evento ofreció un espacio para que las y los asistentes accedieran a información esencial sobre la creación y fortalecimiento de empresas, además de conferencias y casos de éxito que inspiraron a los participantes a impulsar sus propios proyectos.

Por parte del Gobierno del Estado participaron el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), el Instituto de Innovación y Competitividad y el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec), instituciones que orientaron a los juarenses sobre los servicios que ofrecen.

Durante la jornada se destacó la importancia de consolidar a Ciudad Juárez como motor económico y de innovación, mediante el acceso a programas de apoyo especializados, asesoría técnica y experiencias de empresarios locales que contribuyen al desarrollo y diversificación productiva de la región.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar el emprendimiento como motor de crecimiento económico y como generador de empleos y oportunidades para las y los chihuahuenses.

