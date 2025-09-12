Concluye Jornada de Prevención al Suicidio en Adolescentes

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la clausura de la Jornada de Prevención al Suicidio en Adolescentes, con la puesta en escena de la obra “Bubble Gum”, acompañada de un foro de discusión sobre esta problemática.

Ciudad Juárez, Chih .- Austria Galindo, titular de la dependencia, informó que a lo largo de la semana se realizaron diversas actividades de sensibilización en secundarias y preparatorias de distintos sectores de la región, en beneficio de más de 850 alumnas y alumnos.

Además, detalló la importancia de abordar este tema a través del arte y la cultura, al ser una de las principales problemáticas que enfrentan los jóvenes, solo por detrás del embarazo adolescente y la deserción escolar.

En la jornada de cierre se contó con la participación de más de 300 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 30, quienes asistieron a la presentación de la obra, que aborda el acoso escolar como detonante del suicidio.

Durante el foro posterior, las y los alumnos plantearon preguntas relacionadas con la inspiración para la creación de la obra, el proceso de construcción de los personajes y la manera en que el teatro puede convertirse en una herramienta de reflexión ante problemáticas sociales.

Al concluir el evento, se entregaron reconocimientos a la Compañía de Teatro Enmienda 38 y a Edelberto “Pilo” Galindo, por su colaboración en estas acciones de prevención.

Desde el lunes se llevaron pláticas a planteles de nivel Medio Superior, entre ellos el CBTIS 114 y la Escuela Preparatoria Central de Ciudad Juárez.

En continuidad a estas acciones, durante la próxima semana se desarrollarán talleres y pláticas de concientización sobre el suicidio en el plantel I del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep)

La SDHyBC, a través del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, brinda alrededor de 800 atenciones anuales en temas de salud mental, de las cuales al menos el 50 por ciento corresponden a adolescentes y adultos jóvenes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera constante en la prevención del suicidio, mediante estrategias que fortalezcan la salud mental y la integridad de las y los chihuahuenses.

