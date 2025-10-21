Concluye jornada de papanicolaou gratuita

Publicidad - LB2 -

Como parte de las acciones implementadas para el cuidado integral de las mujeres y la promoción de sus derechos humanos, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y Actualización en Medicina Especializada S. C. llevaron a cabo una jornada gratuita de papanicolaou y colposcopía para la prevención del cáncer cervicouterino.

Ciudad Juárez, Chih .- La jornada inició el mes de abril de 2025 y concluyó en agosto, periodo en el que se brindó atención a 261 mujeres usuarias de los servicios del Instituto y de la ciudadanía en general, realizando un total de 550 procedimientos que incluyen papanicolaou, colposcopía y biopsia de cérvix.

Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, destacó: “El acceso a los servicios de salud integrales y de calidad es un derecho humano fundamental que, a su vez, permite el disfrute de otros derechos”.

Por esta razón, en 2023 el Instituto Municipal de las Mujeres y Actualización en Medicina Especializada firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de brindar a las mujeres una alternativa para acceder de manera gratuita a servicios de salud preventiva.

En la jornada de papanicolaou y colposcopía se contó con la atención de poco más de 15 especialistas en ginecología que realizaron los procedimientos correspondientes.

