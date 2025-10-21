Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 21, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 21, 2025 | 9:51
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Concluye jornada de papanicolaou gratuita

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte de las acciones implementadas para el cuidado integral de las mujeres y la promoción de sus derechos humanos, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y Actualización en Medicina Especializada S. C. llevaron a cabo una jornada gratuita de papanicolaou y colposcopía para la prevención del cáncer cervicouterino.

    Ciudad Juárez, Chih .- La jornada inició el mes de abril de 2025 y concluyó en agosto, periodo en el que se brindó atención a 261 mujeres usuarias de los servicios del Instituto y de la ciudadanía en general, realizando un total de 550 procedimientos que incluyen papanicolaou, colposcopía y biopsia de cérvix.

    - Publicidad - HP1

    Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, destacó: “El acceso a los servicios de salud integrales y de calidad es un derecho humano fundamental que, a su vez, permite el disfrute de otros derechos”.

    Por esta razón, en 2023 el Instituto Municipal de las Mujeres y Actualización en Medicina Especializada firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de brindar a las mujeres una alternativa para acceder de manera gratuita a servicios de salud preventiva.

    En la jornada de papanicolaou y colposcopía se contó con la atención de poco más de 15 especialistas en ginecología que realizaron los procedimientos correspondientes.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:48:11
    ADN TV

    A CONTRALUZ 034 | Derechos de las Víctimas con Constantino Hernández

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de las Víctimas con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    “Obligamos a Quálitas a pagar daño total del vehículo que extravió”: María Antonieta Pérez

    Tienes hasta dos años para denunciar en CONDUSEF a aseguradoras incumplidas; diputada se pone...
    Plumas

    El arte como herramienta de transformación

    No se trata solo de murales coloridos o presentaciones culturales en las plazas; se...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.