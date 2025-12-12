Concluye IMM jornada de 16 Días de Activismo con presentación del libro Islas de Paz

Publicidad - LB2 -

La obra analiza resistencias sociales en Ciudad Juárez durante uno de los periodos más violentos de su historia reciente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) concluyó la jornada de los 16 Días de Activismo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la presentación del libro “Islas de Paz. Resistencias y capital social en Ciudad Juárez”, de la autora Gizéh Beltrán del Río, integrante del equipo de Transversalización del propio instituto.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el IMM para visibilizar la problemática de la violencia de género, así como para promover la reflexión académica y social sobre los procesos comunitarios que buscan construir entornos más seguros y pacíficos en la ciudad.

La presentación de la obra estuvo a cargo de Isabel Medina Parra, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), quien contextualizó el contenido del libro en el periodo comprendido entre 2008 y 2012, años considerados entre los más violentos en la historia reciente de Ciudad Juárez.

Medina Parra destacó que, a pesar del contexto adverso, el texto documenta múltiples experiencias de resistencia social y organización comunitaria, mostrando cómo distintos sectores de la población desarrollaron estrategias para recuperar espacios, reconstruir vínculos y generar capital social en medio de la violencia.

Durante su intervención, la autora Gizéh Beltrán del Río señaló que Ciudad Juárez suele ser identificada únicamente como un referente de violencia, cuando también es un territorio marcado por la resistencia de sus habitantes. Explicó que el libro busca recopilar esas historias desde las voces de quienes las vivieron, como una forma de ofrecer una mirada más completa de la ciudad.

Beltrán del Río subrayó que comprender los fenómenos de violencia implica también analizar las respuestas sociales que surgen frente a ellos, ya que ambos procesos se encuentran estrechamente vinculados. Señaló que las violencias influyen en las formas de organización y respuesta comunitaria, mientras que estas respuestas inciden en la manera en que dichas violencias se transforman, disminuyen o persisten.

Con esta presentación, el Instituto Municipal de las Mujeres dio cierre a una jornada que incluyó diversas actividades orientadas a la sensibilización, prevención y reflexión colectiva, reafirmando la importancia de la memoria, la investigación y la acción comunitaria en la construcción de una cultura de paz en Ciudad Juárez.

