Concluye Foro Estatal “Tu Familia es Primero, la Paz Comienza en Casa”

Ciudad Juárez, Chih .- La necesidad de implementar acciones en diversos sectores para lograr la disminución prácticas de crianza violenta dentro de los hogares, fue una de las principales conclusiones del Foro “Tu Familia es Primero, la Paz Comienza en Casa”, que se efectuó en Ciudad Juárez y culminó este día.

Organizado por el DIF Estatal, Unicef México y la Fundación GazPro, en el evento participaron representantes de instituciones públicas que trabajan con niñas, niños y adolescentes (NNA), organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, padres y madres de familia y personas cuidadoras.

Durante la mañana de este viernes, se realizaron mesas de trabajo de las que se derivaron propuestas y experiencias, para fortalecer la crianza afectiva y construir entornos de paz desde el hogar.

En su mensaje de clausura, la presidenta del DIF Estatal Chihuahua, María Eugenia Galván Antillón, mencionó que luego del trabajo en las mesas panel y mesas de diálogo, se logró una mirada integral sobre la crianza desde distintos enfoques.

Cabe señalar que, de las conclusiones generadas en este foro, se busca consolidar una política estatal que garantice un entorno seguro y amoroso para niñas, niños y adolescentes.

Dentro de las conclusiones generadas por las personas participantes, destaca la importancia de vincular la crianza afectiva, tanto dentro de casa como en otros espacios.

Así mismo, se contempló la necesidad de espacios de acompañamiento emocional para NNA, así como una línea telefónica de ayuda y contención.

Otra de las conclusiones fue promover la corresponsabilidad con estrategias para involucrar empresas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, así como espacios artísticos y recreativos para la expresión infantil y campañas masivas en redes, TV y medios comunitarios.

Con estas acciones se consolida una política estatal que fomenta una cultura de paz que fortalezca a la familia como base de la sociedad chihuahuense.

