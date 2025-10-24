Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 24, 2025 | 14:45
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Concluye Estado el cárcamo de bombeo del Paso Insurgentes

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH), realizó un recorrido en el Paso Insurgentes, tras la conclusión del cárcamo de bombeo con una inversión superior a 12.3 millones de pesos, con el objetivo de resolver una problemática histórica de inundaciones que afectaba esta zona.

    Ciudad Juárez, Chih .- Rogelio Fernández Irigoyen, Director General del FPFCH, mencionó que esta obra beneficiará a más de 80 mil automovilistas y representa una solución definitiva a una situación que durante más de 50 años ocasionó afectaciones durante temporada de lluvias a vecinos de las colonias Centro, La Chaveña, El Barreal, Obrera, El Alto, Bellavista y Partido Romero.

    Informó que los trabajos comenzaron el 6 de diciembre de 2024 y concluyeron el 30 de septiembre de 2025. No obstante, las bombas entraron en operación el 21 de julio pasado, lo que permitió comprobar su eficiencia durante las precipitaciones recientes.

    - Publicidad - HP1

    El cárcamo cuenta con dimensiones de 8 x 8 y 12 metros de profundidad, con una capacidad de 768 metros cúbicos de agua pluvial, y está equipado con dos bombas de 60 caballos de fuerza, capaces de desalojar 180 litros por segundo cada una.

    Además, se instaló una subestación eléctrica de 127 kilowatts y 322 metros lineales de tubería PVC de 10 pulgadas, para el desalojo eficiente del agua acumulada que es conducida hacia la Acequia del Pueblo.

    Como parte de las acciones complementarias, se realizaron obras de mejoramiento urbano que incluyen la instalación de siete luminarias tipo LED, la rehabilitación del acceso-retorno hacia el Eje Vial Juan Gabriel con 600 metros cuadrados de carpeta asfáltica, y la construcción de 530 metros de banquetas y guarniciones.

    También se colocaron 152 metros cúbicos de piedra decorativa, 158 metros de reja de acero, y se aplicó pintura en 730 metros lineales de guarnición y en 1,350 metros cuadrados del puente elevado.

    Asimismo, se amplió la rejilla pluvial ubicada en el punto más bajo de la vialidad, con el propósito de incrementar la capacidad de captación y evitar encharcamientos severos.

    El cárcamo de bombeo será entregado al Municipio de Juárez para su mantenimiento y conservación, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y preservar la infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:48:11
    ADN TV

    A CONTRALUZ 034 | Derechos de las Víctimas con Constantino Hernández

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de las Víctimas con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    No te pierdas el Festival del Día de Muertos “Almas del Desierto”

    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien...
    Estado

    Firma Estado Compromiso por la Integridad y la Anticorrupción

    El acuerdo une al sector público y privado para fortalecer una cultura empresarial ética...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.