Concluye el año el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana con su sexta sesión ordinaria

Se aprobaron fechas para sesiones de 2026 y se revisaron convocatorias y seguimiento a proyectos ciudadanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, la última de 2025, en la que se abordaron temas clave para el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo entre gobierno y ciudadanía, informó Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana del Municipio de Juárez.

Durante la sesión se aprobó el calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2026, que se realizarán el segundo jueves de cada dos meses. También se acordó que las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas en cualquier momento, en función de las necesidades y temas prioritarios que surjan a lo largo del año.

Uno de los puntos destacados fue la revisión de las convocatorias que próximamente serán emitidas, entre ellas la del Consejo de Movilidad y el Consejo de Personas en Contexto de Movilidad. Estas figuras buscan representar intereses ciudadanos específicos y contribuir con propuestas para la mejora de políticas públicas en esos rubros.

Aguilera Brenes indicó que también se discutió el estatus de vacantes dentro del Consejo de Participación Ciudadana, mencionando que actualmente hay tres consejerías disponibles. Además, se tiene previsto emitir la convocatoria correspondiente para renovar integrantes del Consejo Consultivo de Pueblos Originarios, con el fin de asegurar una representación activa y plural dentro de los órganos de participación.

Otro tema abordado fue el seguimiento a las propuestas presentadas durante la audiencia pública reciente. Algunas de esas inquietudes ciudadanas podrían ser consideradas dentro del presupuesto municipal del próximo año, por lo que se acordó evaluar su viabilidad técnica y financiera a través de las dependencias correspondientes.

Finalmente, se dio continuidad a proyectos pendientes relacionados con el Presupuesto Participativo, especialmente aquellos que involucran a vecinos que han solicitado información sobre el avance de obras o acciones comunitarias. Según el director, algunos de estos casos ya tienen avances importantes, mientras que otros fueron aclarados durante la sesión.

Con esta reunión, el Consejo Consultivo cierra su ciclo de trabajo anual, reafirmando su papel como un espacio de interlocución que permite a la ciudadanía incidir en los asuntos públicos y en la toma de decisiones locales.

