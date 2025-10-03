Concluye el 15 de octubre plazo para inscribirse al Servicio Militar Nacional

Publicidad - LB2 -

La operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento, Viridiana Gómez, invita a las jóvenes para que acudan a inscribirse al Servicio Militar Nacional y aprovechen estos últimos días, ya que el trámite termina el próximo 15 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .- “Desde el pasado 10 de enero que se empezaron a recibir los documentos para que las personas que este año llegan a la mayoría de edad puedan cumplir con el trámite, se han registrado mil 837 jóvenes”, comentó.

La funcionaria invitó a todos los mexicanos de la clase 2007, nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año y remisos con edad máxima de 39 años, a que se inscriban y cumplan con el Servicio Militar.

- Publicidad - HP1

“Los requisitos son acta de nacimiento en original y copia, la Clave Única del Registro de Población (CURP), constancia de estudios actual o la última boleta de calificaciones, cinco fotografías de frente a blanco y negro en papel mate, sin retoque, fondo blanco y negro, sin lentes, sin bigote, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro, además de oídos despejados y camisa blanca”, mencionó.

Dijo que además se debe llevar comprobante de domicilio original de agua, luz o teléfono, no recibo de gas; los nacidos de 1986 al 2006, agregar copia de credencial de elector y los no nacidos en este municipio, presentar carta de no registro expedida en la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

“Los documentos pueden entregarse en la Junta Local de Reclutamiento, ubicada en calle Chihuahua, casi esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.