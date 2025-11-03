Concluye con saldo blanco operativo de Día de Muertos en panteones municipales

Publicidad - LB2 -

Más de 100 mil personas acudieron a los camposantos; se recolectaron 29 toneladas de basura y se ofrecieron traslados a personas con movilidad reducida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Gobierno Municipal de Juárez reportó saldo blanco tras la conclusión del operativo especial por el Día de Muertos 2025, que se llevó a cabo del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en los tres panteones municipales: Chaveña, Colinas y San Rafael.

El director de la dependencia, Gibran Alhe Solís, informó que más de 100 mil personas visitaron estos camposantos durante los tres días, en un ambiente que se mantuvo tranquilo, seguro y ordenado, gracias a la participación coordinada de diversas áreas del Gobierno Municipal.

- Publicidad - HP1

“Lo primero y más importante es que concluimos con saldo blanco, sin ningún incidente en los tres días. Agradecemos a todo el equipo que trabajó intensamente, tanto del área operativa como del área administrativa, que estuvieron apoyando en los panteones”, expresó Solís.

El funcionario reconoció el respaldo de direcciones como Protección Civil, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Atención Ciudadana y Regulación Comercial, cuyos elementos colaboraron activamente para garantizar que las familias pudieran conmemorar a sus difuntos en condiciones adecuadas y seguras.

Como parte del operativo, se brindaron 1,606 servicios de traslado a personas con movilidad reducida o que transportaban materiales y herramientas para la limpieza y mantenimiento de tumbas. “Este servicio es una instrucción directa del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para facilitar el acceso a quienes más lo necesitan”, detalló Solís, agregando que se utilizaron camionetas de cuadrilla y una unidad proporcionada por Desarrollo Social.

En cuanto a limpieza, se recolectaron un total de 29 toneladas de basura, derivadas de las ofrendas, envolturas y residuos generados por los visitantes durante sus actividades en los panteones. Las labores de recolección estuvieron a cargo de cuadrillas especiales desplegadas en puntos estratégicos.

Aunque la afluencia fue menor comparada con años anteriores, el director de Limpia señaló que todavía se espera una segunda oleada de visitas durante el siguiente fin de semana, por lo que el personal operativo se mantendrá atento para continuar con la atención y mantenimiento de los espacios.

Finalmente, Solís subrayó que el buen clima, el respeto ciudadano y la organización interinstitucional permitieron que el operativo se desarrollara en condiciones óptimas, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando por espacios públicos dignos y seguros para todas las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.