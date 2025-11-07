Concluye con éxito audiencia pública del Gobierno Municipal con ciudadanos en Juárez

Publicidad - LB2 -

Durante tres días se escucharon propuestas y demandas de distintos sectores sociales, fortaleciendo el diálogo ciudadano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación activa de funcionarios municipales y ciudadanos de diversos sectores, concluyó con éxito la audiencia pública organizada por el Gobierno Municipal de Juárez, ejercicio que durante tres días permitió establecer un canal directo de comunicación entre la administración y la comunidad. El encuentro se desarrolló bajo un ambiente de respeto y colaboración, según destacaron tanto autoridades como asistentes.

Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana, señaló que este tipo de ejercicios representan una herramienta valiosa para enriquecer el trabajo de las distintas dependencias municipales, ya que permiten escuchar de primera mano las necesidades, propuestas y preocupaciones de la población. “Necesitamos seguir en constante diálogo y mantener abiertas las puertas de nuestras oficinas, como ha sido la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar”, afirmó.

Durante las jornadas se atendieron temas relacionados con servicios públicos, seguridad, infraestructura urbana, programas sociales y desarrollo comunitario. Funcionarios de todas las áreas del Gobierno Municipal estuvieron presentes, atendiendo personalmente los planteamientos de los ciudadanos, quienes en su mayoría se mostraron satisfechos con la dinámica del evento.

Uno de los participantes, Raúl Zaragoza, quien promovió la realización de la audiencia, agradeció el espacio y reconoció que el mecanismo ha evolucionado favorablemente. Subrayó la importancia de consolidar este tipo de ejercicios como una costumbre cívica y no solo como eventos aislados. “Queremos buenos servicios y una ciudad más habitable. Este tipo de diálogo debe seguir”, comentó durante su intervención.

Aguilera Brenes enfatizó que, conforme a la normativa estatal de participación ciudadana, al término del ejercicio se firmará un acta de acuerdos con los compromisos asumidos por el Gobierno Municipal. Este documento será revisado y dará pie a una etapa de seguimiento para garantizar que las propuestas ciudadanas se traduzcan en acciones concretas.

La administración municipal ha reiterado su compromiso de fortalecer los canales de participación y de impulsar una gobernanza más incluyente. En ese sentido, se espera que las audiencias públicas continúen realizándose periódicamente, como parte de una estrategia integral para construir una ciudad con mayor cohesión social y corresponsabilidad ciudadana.

