Con Presupuesto Participativo entregan rehabilitación de calle Singapur

Siendo una obra del Presupuesto Participativo 2024, esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó a los vecinos del fraccionamiento Oasis la construcción de la calle Singapur.

Ciudad Juárez, Chih .- El señor Salvador Ávila proponente del proyecto agradeció al alcalde por los trabajos realizados pues destacó que la obra fue más de lo que esperaban, ya que se hizo un trabajo completo de construcción con concreto hidráulico.

“Pensamos que iba a ser un sellado nada más una cosa, pero esto fue hasta las últimas tuberías hacia abajo, gas, agua, todo se cambió entonces entonces ahorita todos los servicios están al 100, en este calle, no contábamos con que nos fueron a hacer banquetas y también se pusieron , entonces en las condiciones, yo considero digno de aplauso y reconocimiento a nuestro presidente”, mencionó Salvador.

La obra consistió en la construcción de la vialidad con concreto hidráulico, introducción hidrosanitaria, banquetas, alumbrado público y pintura, siendo un proyecto ejecutado con una inversión de $4,060,968.31.

Además, se realizaron trabajos complementarios por parte de la Dirección General de Servicios Públicos y la Coordinación de Seguridad Vial, las cuales hicieron el mantenimiento a 69 luminarias y se retiraron 3.8 toneladas de desechos, entre escombro, tierra y llantas del fraccionamiento Oasis.

En la entrega estuvieron el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz; Daniel González, director general de Obras Públicas; Cesar Tapia, director general de Servicios Públicos; Jesús García, coordinador de Seguridad Vial y Omar Acosta, representante de la Dirección de Participación Ciudadana.

