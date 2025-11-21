Comparte “Bonita” Fernández experiencia de vida con jóvenes juarenses

Publicidad - LB2 -

La boxeadora motivó a más de 300 niñas, niños y adolescentes del DIF con su historia de disciplina y esfuerzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de la campaña ¡Por las Mujeres de Juárez! impulsada por el DIF Municipal, la reconocida boxeadora internacional Diana “Bonita” Fernández ofreció una emotiva conferencia motivacional dirigida a más de 300 niñas, niños y adolescentes del Centro de Atención Social y Educativa para las Familias (CASEF), donde compartió su trayectoria dentro y fuera del ring.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de FEMAP, con la presencia de autoridades municipales y representantes del deporte. La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, encabezó el evento y destacó la importancia de mostrar a la juventud ejemplos de esfuerzo, superación y compromiso como el que representa la boxeadora juarense, considerada pionera del boxeo femenil en la frontera.

- Publicidad - HP1

Durante su intervención, Fernández compartió los valores que han guiado su carrera y vida personal: “Dios, disciplina y dedicación, son las tres ‘D’ que antepongo en cada reto de mi vida, porque me permiten seguir adelante”, expresó entre aplausos del público. Su mensaje estuvo enfocado en motivar a las y los jóvenes a luchar por sus sueños, sin importar las adversidades o los estereotipos.

Ante la pregunta sobre los desafíos de ser mujer en el boxeo profesional, Diana reconoció que uno de los principales obstáculos ha sido la desigualdad en los ingresos. “Quizá el pago, eso sería. Por ejemplo, Canelo Álvarez gana grandes cantidades, pero en un futuro no muy lejano llevaremos las mejores carteleras de mujeres a nivel mundial”, afirmó con convicción.

La boxeadora se prepara actualmente para enfrentar un nuevo reto en su carrera: el combate por el Campeonato Mundial WBC, donde se medirá contra Nayeli “Bikina” Rodríguez, oriunda de El Paso, Texas, el próximo sábado 29 de noviembre, en una pelea que ha generado gran expectativa en la región fronteriza.

El evento contó también con la participación de Lucía Chavira, directora del DIF Municipal, y Juan Escalante, titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, quienes coincidieron en que espacios como este son fundamentales para fomentar el empoderamiento y el desarrollo integral de la juventud.

La campaña ¡Por las Mujeres de Juárez! forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para promover la equidad de género, visibilizar el liderazgo femenino y generar espacios de inspiración y reflexión entre las nuevas generaciones. Con testimonios como el de Diana Fernández, se busca mostrar que el esfuerzo, la constancia y la fe en uno mismo pueden abrir camino incluso en entornos tradicionalmente adversos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.