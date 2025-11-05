Comisión de Nomenclatura gestionará presupuesto para restaurar monumentos históricos en Juárez

Publicidad - LB2 -

Se estima una inversión inicial cercana a 5 millones de pesos para conservación y mantenimiento estructural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de preservar el patrimonio histórico y cultural de Ciudad Juárez, la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural sostuvo una reunión con diversas dependencias municipales para proyectar el presupuesto 2026, en el cual se contempla una inversión específica para la restauración y mantenimiento de monumentos y espacios conmemorativos de la ciudad.

En el encuentro participaron los regidores José Mauricio Padilla y Pedro Alberto Matus Peña, así como representantes del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección de Limpia y la Dirección de Desarrollo Urbano. El objetivo fue avanzar en la evaluación de los trabajos necesarios y definir las acciones prioritarias para rehabilitar el estado físico de diversos monumentos que presentan deterioro visible.

- Publicidad - HP1

Mauricio Padilla, presidente de la Comisión, explicó que durante el presente año se operó sin un presupuesto específico, lo que limitó las acciones a intervenciones menores como la colocación de placas y ajustes estéticos. Sin embargo, ante el desgaste acumulado de muchos monumentos, ahora se busca asegurar un recurso que permita realizar trabajos de mayor profundidad y calidad.

De forma preliminar, el monto estimado requerido asciende a cerca de 5 millones de pesos, cantidad que permitiría iniciar obras de restauración estructural, rehabilitación de bases, limpieza especializada y mantenimiento preventivo en puntos clave de la ciudad. Este presupuesto será afinado una vez que la Dirección de Obras Públicas concluya el análisis técnico y financiero correspondiente.

“El objetivo es que esta Comisión no pase a la historia como la que solo barnizó monumentos; buscamos hacer las cosas bien y preservar el patrimonio de nuestra ciudad”, declaró Padilla, al subrayar la necesidad de una intervención seria y sostenible en los sitios históricos que forman parte de la identidad juarense.

Entre los monumentos que han sido mencionados como prioritarios se encuentran algunos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, así como en parques públicos, glorietas y avenidas principales, muchos de los cuales sufren afectaciones por el clima, el vandalismo o la falta de mantenimiento especializado.

La Comisión continuará trabajando con las áreas técnicas del municipio para presentar un proyecto integral dentro del presupuesto 2026, con una visión de rescate patrimonial que también contemple acciones de difusión, participación ciudadana y educación cultural.

La gestión de recursos para la restauración de monumentos se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno Municipal en materia de rescate urbano y fortalecimiento de la identidad histórica de Juárez, como parte de una estrategia más amplia para revitalizar espacios públicos y promover el orgullo comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.