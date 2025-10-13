Movil - LB1A -
    Colocan centro de acopio en favor de damnificados de Veracruz

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Miembros del Congreso Ciudadano de Ciudad Juárez, llevan a efecto la iniciativa con la intención de apoyar a las personas perjudicadas a causa de la lluvia en aquella, y otras entidades.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- En las oficinas administrativas de Gobierno del Estado en esta frontera, se abrió un centro de acopio en apoyo a las personas afectadas por las fuertes lluvias en Veracruz.

    Julio Vallecillo, presidente del Congreso Ciudadano de Ciudad Juárez, informó que se ha colocado una caja afuera del Pueblito Mexicano para recaudar alimentos no perecederos para nuestros paisanos de Veracruz.

    “Invitamos a todas las personas para que nos unamos en favor de nuestros hermanos de Veracruz”, indicó.

    “Ya pueden las personas ayudarnos a traer sus alimentos”, agregó.

    Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, llamó a solidarizarse en estos momentos de apremio por las extremas lluvias”.

    El centro de acopio está instalado en las oficinas de Gobierno del Estado, donde las personas podrán llevar alimentos no perecederos.

    La Secretaría de Protección Civil nacional en Veracruz informó que son 29 los fallecidos y 18 desaparecidas por las lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre.

    La directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, presentó un reporte de daños en el que señaló que son 40 los municipios de Veracruz los afectados por la contingencia, de los cuales 22 son considerados prioritarios por atender.

