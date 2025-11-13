Coloca SSPM módulos informativos en plazas comerciales durante el Buen Fin

Publicidad - LB2 -

Autoridades alertan a la población sobre fraudes frecuentes como el del “pañuelo” y las transferencias falsas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En el marco del operativo especial por el Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desplegó módulos de prevención del delito en diferentes plazas comerciales de Ciudad Juárez, con el objetivo de brindar información útil a la ciudadanía para evitar fraudes, principalmente durante los días de mayor actividad comercial.

David Cristóbal Rodríguez, jefe de la Unidad de Análisis de la SSPM, señaló que estos módulos buscan alertar a la población sobre las formas más comunes de estafa durante esta temporada, en la que el incremento de transacciones en efectivo y electrónicas suele ser aprovechado por delincuentes.

Uno de los fraudes más frecuentes, explicó, es el conocido como “el del pañuelo”, en el que una persona simula haber encontrado un paquete con dinero y joyas frente a la víctima. Mediante un engaño, convence al ciudadano de intercambiar el supuesto hallazgo por una cantidad de dinero en efectivo. Sin embargo, al momento de la entrega, el defraudador cambia el contenido por objetos sin valor, como papel o baratijas envueltas.

Otro tipo de fraude que ha ido en aumento es el relacionado con transferencias electrónicas falsas, especialmente en ventas a través de redes sociales. En estos casos, el comprador muestra un comprobante digital falso para aparentar el pago, recoge el producto y luego desaparece, sin que el dinero haya ingresado a la cuenta del vendedor.

Ante esta situación, la SSPM hace un llamado a extremar precauciones, verificar cada transacción y, en lo posible, utilizar plataformas de pago seguras que permitan confirmar los depósitos antes de entregar cualquier producto o bien.

Los módulos informativos estarán disponibles durante los días del Buen Fin en centros comerciales estratégicos de la ciudad, con presencia de personal capacitado que orientará a los ciudadanos y repartirá material preventivo.

Además, las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier situación sospechosa o intento de fraude al número de emergencia 911, así como a la Policía Cibernética al 656-582-73-99, o a los números comunitarios de los distintos distritos policiales, los cuales operan de manera permanente.

La SSPM reiteró su compromiso de trabajar por la seguridad de las familias juarenses durante esta jornada comercial y subrayó la importancia de la denuncia oportuna como herramienta clave para evitar que estos delitos sigan ocurriendo.

