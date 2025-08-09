Colabora la SSPM con la Fiscalía en investigación de la masacre de esta madrugada

Publicidad - LB2 -

El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el Municipio está brindando todo su apoyo para esclarecer los hechos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar los motivos del crimen ocurrido esta madrugada en Puerto Anapra, en donde fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas, tres mujeres.

El trágico suceso se registró cerca de la 1:30 a.m. en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, en el norponiente de la ciudad.

No se dieron muchos detalles de los hechos, únicamente se mencionó que, al arribar al lugar, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres mujeres y un hombre, todos con heridas producidas por arma de fuego.

Pérez Cuéllar señaló que el Municipio está brindando todo su apoyo para esclarecer los hechos, permitiendo que la policía investigadora realice las diligencias correspondientes.

