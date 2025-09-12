“Cochino de la Semana”: Lo ubican tirando llantas cerca del Panteón San Rafael

Publicidad - LB2 -

Como parte del programa el Cochino de la Semana, la Dirección de Limpia identificó a personas que fueron sorprendidas arrojando neumáticos en un punto cercano al Panteón San Rafael.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que la denuncia ciudadana y las imágenes compartidas permitieron ubicar a los responsables.

“Ayer proporcionaron las imágenes de unas personas que fueron sorprendidas tirando llantas en este punto cercano al Panteón San Rafael, donde hemos tenido un importante operativo en los últimos días. Al ser vistos, dejaron de arrojarlas y se retiraron”, señaló.

Agregó que este tipo de reportes son fundamentales para combatir las malas prácticas de algunos ciudadanos y disminuir los focos de contaminación en la ciudad.

“Solicitamos el apoyo para que nos sigan ayudando con este tipo de vigilancia, que ha sido de gran utilidad para reducir estas conductas”, puntualizó Solís.

