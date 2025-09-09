Clausura Profepa instalaciones del Grito en la Mega Bandera

Publicidad - LB2 -

De Manera sorpresiva, empleados de la dependencia federal arribaron al lugar, y luego de notificar la causa, colocaron los respectivos sellos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– De manera sorpresiva, empleados de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa), arribaron a la Mega Bandera para colocar sellos de clausura en el escenario que trabajadores del Municipio colocaban para la ceremonia del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre.

En el lugar no hubo explicación alguna del motivo de la clausura, sin embargo, la razón puede ser que es zona de El Chamizal, y protegida, y que con la asistencia de miles de personas, el entorno se puede deteriorar.

Se espera que en las próximas horas tanto la Profepa como el Gobierno Municipal emitan información oficial respecto a esta situación.

