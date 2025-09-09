Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 9, 2025 | 17:23
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Clausura Profepa instalaciones del Grito en la Mega Bandera

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    De Manera sorpresiva, empleados de la dependencia federal arribaron al lugar, y luego de notificar la causa, colocaron los respectivos sellos.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– De manera sorpresiva, empleados de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa), arribaron a la Mega Bandera para colocar sellos de clausura en el escenario que trabajadores del Municipio colocaban para la ceremonia del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre.

    En el lugar no hubo explicación alguna del motivo de la clausura, sin embargo, la razón puede ser que es zona de El Chamizal, y protegida, y que con la asistencia de miles de personas, el entorno se puede deteriorar.

    - Publicidad - HP1

    Se espera que en las próximas horas tanto la Profepa como el Gobierno Municipal emitan información oficial respecto a esta situación.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Ha costado 1,958 vidas guerra interna del Cártel de Sinaloa

    Al cumplirse un año de la violencia en Sinaloa, el saldo es de cientos...
    Estado

    Instalan Consejo Comunitario en Infonavit Casas Grandes

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.