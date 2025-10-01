Clausura Cruz Pérez Cuéllar evento del SITATYR

En el marco de la clausura de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria del Honorable Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR), el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció a sus integrantes como garantes de la libertad de expresión y el derecho de la información ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih .- Ciudad Juárez fue la sede de este evento nacional donde los representantes de las 42 secciones del sindicato llevaron a cabo distintos trabajos, ponencias y rendición de cuentas de los informes de toda las secciones.

Al respecto, el alcalde dijo que es un honor que el Sindicato haya elegido a esta frontera para tener su asamblea, a donde vienen personas de todo el país.

Es muy importante que el SITATYR esté en esta frontera, la cual se conforma de una comunidad trabajadora, reciliente y con ganas de salir adelante, destacó.

Mencionó que se debe reconocer el trabajo que los miembros del Sindicato llevan a cabo porque ellos diariamente conjugan la libertad de expresión y el derecho a la información, que son cosas fundamentales para el país.

“Ejercen la libertad de expresión y permiten que las y los mexicanos podamos ejercer el derecho de la información, por eso este evento es tan importante y tan relevante, porque están reunidos los liderazgos que permiten que en nuestro país podamos tener el derecho a la información y la libertad de expresión”, aseguró.

Antes de llevar a cabo la clausura, Pérez Cuéllar dijo que espera que estos eventos se repitan porque Ciudad Juárez siempre va a recibir con los brazos abiertos a aquellos que trabajan por tener un México mejor.

El secretario general nacional del SITATYR, Ernesto Arellano Pérez entregó al Presidente Municipal un reconocimiento por su labor y apoyo para realizar este evento.

El galardón consta de un micrófono clásico que se usaban en la XEW cuando la radio inició y que fue llamado con cariño “el cacarizo”.

Esto fue entregado debido a la amabilidad, la gentileza y la pluralidad del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

En esta clausura se contó con la presencia de Julio Alejandro Alfaro, líder del sindicato en Ciudad Juárez; el subsecretario de Finanzas de la CTM, Mario Alberto Sánchez Mondragón; la subsecretaria de Acción Femenil de la CTM, María Concepción Huerta Salgado; Lucero Sánchez Aguilar, secretaria general de la Sección XXXIII de Coahuila, y el secretario del exterior del Comité Ejecutivo Nacional de SITATYR, David Rubalcaba Flores, entre otros.

Además asistieron los regidores María Dolores Adame Alvarado, Karla Michaeel Escalante Ramírez, Patricia Mendoza Rodríguez, Sandra García Ramos, Dina Salgado Sotelo y Daniel Alejandro Acosta Aviña.