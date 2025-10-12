Cierran temporal el servicio del JuárezBus en estación Catedral y Ex-Aduana por lluvias

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que derivado de las lluvias registradas en las últimas horas, se presentó acumulación de agua en el túnel de la calle 16 de Septiembre.

Ciudad Juárez, Chih .- Estas condiciones provocaron afectaciones, así como el cierre temporal en el servicio en las estaciones Catedral y Ex-Aduana del JuárezBus.

Por seguridad de las y los usuarios, estas estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, mientras que las unidades del BRT-2 y BRT-3 llegarán hasta la estación Ramón Corona hasta que las condiciones lo permitan.

Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el restablecimiento del servicio.

