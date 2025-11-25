Cierran productores agrícolas puentes Zaragoza y Córdova-Américas en protesta contra reforma hídrica

Publicidad - LB2 -

Campesinos advierten que no reabrirán los cruces hasta obtener respuesta del Gobierno Federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En una nueva escalada del conflicto que enfrenta el sector agrícola con la administración federal, productores y transportistas cerraron este martes los accesos a los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta y Córdova-Américas, impidiendo el paso vehicular entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. La protesta, parte de un movimiento nacional que exige frenar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, se mantendrá —según indicaron los manifestantes— hasta que se obtenga una respuesta positiva por parte de las autoridades federales.

La acción comenzó por la tarde, cuando decenas de tractores, vehículos de carga y manifestantes bloquearon los accesos a ambos cruces internacionales, generando congestión vial y afectaciones al comercio fronterizo. Los campesinos denunciaron que sus reclamos han sido ignorados por la Federación, por lo que decidieron intensificar las acciones de presión mientras una comitiva de sus dirigentes se reúne en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Agricultura y la Dirección General de Autotransporte Federal.

De acuerdo con los inconformes, la medida busca visibilizar la crisis que enfrenta el campo mexicano, especialmente en el norte del país, donde la escasez de agua, la inseguridad en zonas rurales y el aumento en los costos de producción han golpeado fuertemente la actividad agrícola. Entre las demandas principales se encuentra el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual —aseguran— limitaría el derecho de los productores a transmitir concesiones de uso del agua, afectando directamente el valor de las tierras y su capacidad operativa.

Los manifestantes señalaron que permanecerán apostados en los puentes internacionales hasta que sus líderes informen los resultados del encuentro con funcionarios de la llamada Cuarta Transformación. “No nos vamos a mover hasta que tengamos una respuesta clara. Esta lucha no es política, es por la sobrevivencia del campo”, expresó uno de los voceros del contingente instalado en el cruce Zaragoza.

Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a tomar rutas alternas, especialmente hacia el puente Internacional Paso del Norte o el cruce de Santa Teresa, e invitaron a los automovilistas a prever tiempos de traslado. La Coordinación de Seguridad Vial y Protección Civil se mantiene en el área para garantizar el orden y prevenir incidentes.

El cierre de estos dos puentes afecta directamente el flujo comercial entre México y Estados Unidos, dado que ambos forman parte de las principales rutas de exportación agrícola y manufacturera desde Chihuahua hacia Texas. De no alcanzarse acuerdos en las próximas horas, se anticipan más afectaciones logísticas para la región fronteriza, en medio de un conflicto que continúa escalando.

