Cierran la prolongación de avenida De las Torres por trabajos de ampliación

El cierre iniciará el 17 de noviembre y se extenderá por aproximadamente un mes; piden tomar rutas alternas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial anunció el cierre emergente de la prolongación de la avenida De las Torres, a partir del lunes 17 de noviembre, debido a los trabajos correspondientes a la segunda etapa de ampliación de esta vialidad, en el tramo que va desde el Libramiento hasta la calle Jesús Valdés.

El cierre permanecerá vigente por un periodo estimado de un mes, por lo que se exhorta a la ciudadanía a planificar con anticipación sus recorridos y utilizar rutas alternas, con el objetivo de evitar congestionamientos o retrasos durante el tiempo que duren las obras.

Las labores forman parte de un proyecto de mejora en la infraestructura vial del suroriente de la ciudad, zona de alta carga vehicular, y buscan optimizar la movilidad en este corredor que conecta con importantes zonas habitacionales e industriales. El objetivo es ampliar la vialidad para facilitar un tránsito más fluido y seguro, acorde con el crecimiento urbano del sector.

Durante el tiempo que permanezca cerrada la avenida, Seguridad Vial mantendrá presencia en la zona para apoyar a los conductores, regular el flujo vehicular en los alrededores y garantizar que las maniobras se realicen con orden y seguridad. Se colocará señalización preventiva, así como dispositivos de control de tráfico en los accesos cercanos.

La Coordinación recomienda a las y los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona intervenida, atender las indicaciones de los agentes viales, respetar la señalización temporal, evitar el uso del celular mientras se maneja y mantener una distancia segura entre vehículos.

Finalmente, la dependencia reiteró que estos trabajos forman parte del compromiso del Gobierno Municipal para avanzar en la modernización del sistema vial de Ciudad Juárez y ofrecer condiciones más seguras y eficientes para todos los usuarios de la vía pública. Se informará oportunamente sobre la reapertura de la circulación en cuanto las obras concluyan.

