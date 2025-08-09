Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 9, 2025 | 10:30
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Cerrarán vialidades por obras de Ferromex

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Debido a los trabajos que estará realizando Ferrocarriles de México (FERROMEX), la Coordinación General de Seguridad Vial anuncia que será cerrada la circulación en el Parque Las Industrias y calle Gradma, así como la calle Magneto.

    Ciudad Juárez, Chih .– Estas obras iniciarán este sábado 9 de agosto a las 23:00 horas y tendrán una duración de aproximadamente diez días.

    Ante ello, la corporación exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, atender los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes, así como considerar los tiempos de traslado.

    - Publicidad - HP1

    El comandante Manuel Gutiérrez, encargado del Área Técnica y de Infraestructura Vial, destacó que es importante conducir con cortesía y tomar vías alternas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llama Seguridad Vial a juarenses a no combinar volante con alcohol

    Por medio de una campaña de volanteo, la Coordinación General de Seguridad Vial exhorta...
    Juárez / El Paso

    Capturan en Veracruz a probable responsable de secuestro y asesinato de joven estadounidense

    El cuerpo de la menor, identificada con las iniciales D.C.L.G., de 17 años de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.