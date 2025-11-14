Cerrarán tramo de la avenida Tecnológico por obras de la JMAS

Publicidad - LB2 -

El cierre inicia el lunes 18 de noviembre y afectará la circulación en sentido norte a sur.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que, a partir del lunes 18 de noviembre, permanecerá cerrado un tramo de la avenida Tecnológico debido a trabajos de rehabilitación en la red general de agua potable. Las obras se realizarán en el sentido norte a sur, desde la calle Pedro Rosales de León hasta Antonio J. Bermúdez, afectando una de las vialidades con mayor carga vehicular en la ciudad.

La dependencia estatal explicó que los trabajos forman parte de un proyecto de modernización y mejora de la infraestructura hidráulica de la zona, por lo que será necesario el cierre total del tramo mencionado. El objetivo es sustituir un tramo de tubería de 8 pulgadas de diámetro que ha presentado fallas, lo cual permitirá mejorar el servicio y evitar fugas o colapsos futuros.

Para reducir las afectaciones al tránsito, la JMAS recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas como la avenida Ejército Nacional, Paseo de la Victoria y bulevar Manuel Gómez Morín, ya que se prevé un incremento en la carga vehicular en estos corredores viales. Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial estarán presentes en la zona para apoyar con labores de orientación y control del tráfico.

El cierre se aplicará exclusivamente en el sentido norte a sur de la avenida Tecnológico, sin afectar la circulación en el carril contrario. No obstante, las autoridades recomendaron a la población salir con tiempo extra si transitan regularmente por esa vía, especialmente en horarios pico, para evitar contratiempos.

Hasta el momento no se ha informado la duración exacta de las obras, aunque la JMAS indicó que se trabaja con cuadrillas especiales para acelerar los trabajos y reducir al mínimo el tiempo de afectación. Asimismo, señalaron que durante las maniobras no se prevé corte en el suministro de agua potable para los usuarios de la zona.

La Junta exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a respetar los señalamientos viales colocados en el área de intervención. El organismo agradeció la comprensión de los juarenses y reiteró que estas obras son necesarias para garantizar un servicio más eficiente y seguro en el mediano y largo plazo.

