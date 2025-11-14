Cerrarán oficinas estatales en Juárez el 17 de noviembre por aniversario de la Revolución Mexicana

Publicidad - LB2 -

Servicios se reanudarán el martes 18; recomiendan anticipar trámites y usar plataformas digitales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo del CXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, el Gobierno del Estado de Chihuahua anunció que el próximo lunes 17 de noviembre suspenderá actividades en todas sus oficinas administrativas, incluyendo la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, mejor conocida como Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez. Las labores se reanudarán de manera normal el martes 18.

Raúl García Ruiz, recaudador de rentas en esta ciudad fronteriza, exhortó a la ciudadanía a anticipar sus trámites y aprovechar las plataformas digitales habilitadas para evitar contratiempos. Las oficinas de Recaudación de Rentas operarán en horario regular hasta el viernes 14 de noviembre, y recordó que el portal oficial https://tramites.chihuahua.gob.mx continúa disponible para agendar citas o realizar gestiones en línea.

- Publicidad - HP1

Asimismo, la Coordinación Estatal de Licencias también suspenderá sus servicios durante el lunes 17, por lo que quienes requieran renovar o tramitar licencias deberán hacerlo antes de esa fecha o programar una cita posterior mediante el portal https://citassspe.chihuahua.gob.mx/info.

En el caso del Registro Civil, se implementará una guardia especial únicamente para casos de emergencia relacionados con defunciones y matrimonios. Para trámites generales como actas de nacimiento o CURP, se recomienda hacer uso de los cajeros automáticos instalados en diversos puntos estratégicos de la ciudad, que seguirán operando de forma regular.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que también mantendrá personal de guardia durante la jornada de asueto, con el objetivo de atender cualquier eventualidad que pudiera registrarse, especialmente ante los pronósticos de bajas temperaturas en la región fronteriza durante el fin de semana largo.

Finalmente, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH) también suspenderá actividades ese lunes, por lo que todos los trámites relacionados con pagos, recargas o reposiciones de tags deberán realizarse en línea, ya sea a través del sitio web oficial www.puentesfronterizos.gob.mx o mediante la aplicación móvil.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población para que planifique con anticipación cualquier gestión que deba realizar en oficinas gubernamentales, aprovechando los canales digitales disponibles para facilitar el acceso a los servicios sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.