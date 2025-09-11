Movil - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 17:21
    Cerrarán calle Oasis Revolución por obras de Ferromex a partir del sábado

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación General de Seguridad Vial da a conocer a la ciudadanía que a partir del sábado 13 de septiembre se realizará un cierre parcial sobre la calle Oasis Revolución, en el tramo comprendido que va del Eje Vial Juan Gabriel a la calle General Ricardo Peña, debido a trabajos de mantenimiento en las vías del tren que estará realizando la empresa Ferrocarriles de México (Ferromex).

    Ciudad Juárez, Chih .- El cierre tendrá una duración aproximada de 10 días, por lo que se recomienda a los conductores utilizar las siguientes vías alternas para incorporarse al bulevar Zaragoza con rumbo al norte:

    • Eje Vial Juan Gabriel
    • Calle General Ricardo Peña
    • Calle Teniente Daniel García

    Con estas acciones, esta dependencia municipal busca garantizar la seguridad de todos los usuarios, al tiempo que mantiene un flujo ordenado de tránsito durante el periodo de tiempo antes especificado.

    Por lo anterior, se exhorta a los automovilistas a anticipar sus rutas para evitar contratiempos, circular con precaución, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los policías viales

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

