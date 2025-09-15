Movil - LB1 -
    septiembre 15, 2025
    Cerrará Seguridad Vial oficinas este martes

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación General de Seguridad Vial informa a la comunidad que este martes 16 de septiembre, con motivo del 215 aniversario del Grito de Independencia de México, sus oficinas, los módulos de atención ciudadana, las cajas de pago y la ventanilla para la entrega de documentos permanecerán cerrados.

    Ciudad Juárez, Chih .- Lo anterior se debe a que este día está marcado como inhábil para los trabajadores municipales, con excepción del personal que, por necesidad de servicio a la comunidad, debe laborar de acuerdo con sus diferentes roles.

    La atención al público se reanudará hasta el miércoles 17 de septiembre en horario regular, tanto para trámites de permisos vehiculares y marbetes por discapacidad temporal. El horario de las actividades administrativas en las oficinas centrales de esta dependencia, ubicadas sobre el bulevar Óscar Flores, casi esquina con Teófilo Borunda, es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

    Por otra parte, los módulos de cajas de pago y de entrega de documentos se mantienen en funcionamiento de lunes a viernes, de 8:00 a 18:30 horas; sábados, de 9:00 a 15:30 horas, y domingos, de 8:00 a 15:00 horas.

    La operatividad de esta corporación se mantiene de manera ininterrumpida las 24 horas del día, todo el año, a través de patrullajes de rutina por las diferentes calles y avenidas de esta frontera.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes y crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

