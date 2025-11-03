Cerca de 29 mil personas celebraron el Día de Muertos en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

El Parque Central Oriente se convirtió en el epicentro de las celebraciones por el Día de Muertos 2025, al recibir un total de 28 mil 999 visitantes durante el fin de semana, en un ambiente lleno de tradición, arte y convivencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La agenda de actividades inició el jueves 30 de octubre con la inauguración de la exposición “Raíces y Recuerdos: Panteón de las Ánimas”, organizada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la cual permaneció abierta hasta el domingo 2 de noviembre. En ella, los asistentes pudieron admirar 16 altares y tumbas temáticas inspiradas en leyendas del estado de Chihuahua, con el objetivo de preservar y compartir el legado cultural chihuahuense.

El día con mayor asistencia fue el sábado 1 de noviembre, cuando 9 mil 696 personas se dieron cita para participar en el evento “Almas del Desierto”, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Entre las actividades destacaron el concurso de catrinas y catrines, la muestra de altares, presentaciones artísticas y una función de cine al aire libre, lo que ofreció un ambiente festivo e incluyente para públicos de todas las edades.

Las cifras de afluencia por día fueron las siguientes:

Jueves 30 de octubre: 5,901 personas

5,901 personas Viernes 31 de octubre: 4,400 personas

4,400 personas Sábado 1 de noviembre: 9,696 personas

9,696 personas Domingo 2 de noviembre: 9,002 personas

La celebración se consolidó como una de las más exitosas en los últimos años, gracias a la coordinación entre distintas dependencias estatales, colectivos culturales y el equipo del Parque Central, quienes trabajaron para ofrecer una experiencia segura, gratuita y de gran valor cultural para la ciudadanía.

Con este tipo de eventos, el Gobierno del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y el impulso a espacios de convivencia que fortalezcan el tejido social en Ciudad Juárez. Además, el Parque Central continúa posicionándose como uno de los principales recintos culturales y recreativos de la región.

