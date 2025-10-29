¡Celebremos un Halloween seguro y divertido!

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal te invita a disfrutar de esta noche especial con responsabilidad.
Ciudad Juárez, Chih .- Antes de salir a pedir dulces, sigue estas recomendaciones para mantener nuestras calles seguras:
✅ Acompaña siempre a los menores durante su recorrido.
Evita caminar por calles solas o con poca iluminación.
Informa a tus familiares dónde estarás y a qué hora regresarás.
No aceptes dulces o productos abiertos o sin envoltura.
Sal en grupo o con personas de confianza.
Si manejas, evita usar máscaras o disfraces que limiten tu visibilidad.
Reporta cualquier situación sospechosa al número de emergencias 9-1-1.
