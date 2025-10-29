Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 14:31
    ¡Celebremos un Halloween seguro y divertido!

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal te invita a disfrutar de esta noche especial con responsabilidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Antes de salir a pedir dulces, sigue estas recomendaciones para mantener nuestras calles seguras:

    ✅ Acompaña siempre a los menores durante su recorrido.
    Evita caminar por calles solas o con poca iluminación.
    Informa a tus familiares dónde estarás y a qué hora regresarás.
    No aceptes dulces o productos abiertos o sin envoltura.
    Sal en grupo o con personas de confianza.
    Si manejas, evita usar máscaras o disfraces que limiten tu visibilidad.

    Reporta cualquier situación sospechosa al número de emergencias 9-1-1.

