    septiembre 10, 2025 | 16:35
    Celebrará Samalayuca en grande el Grito de Independencia

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Presidencia Seccional de Samalayuca invita a la comunidad fronteriza a su celebración del Grito de Independencia, así como al desfile cívico este 15 y 16 de septiembre, respectivamente para celebrar el 215 aniversario del inicio de la lucha de independencia.

    Ciudad Juárez, Chih .– La plaza principal del poblado será el escenario en donde a partir de las 8:00 de la noche arrancará la fiesta con el Grupo Tercio Imperio, seguido de la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por el Presidente Seccional, Gerardo Esparza Meléndez.

    “Cerraremos con broche de oro este día con la música del Mariachi Luz de Luna, quienes interpretarán un amplio repertorio alusivo a la fecha y con el que se dará el toque tradicional a la celebración”, indicó el funcionario.

    Asimismo, dijo que para el martes 16 de septiembre, el desfile cívico tendrá lugar en la misma plaza a las 9:30 de la mañana, para continuar la fiesta mexicana con jaripeo en el rancho Las Tallas, a las 2:00 de la tarde.

    Este mismo día, a las 9:00 de la noche, se contará con la presentación de La Región Norte y Descarga Duranguense, agrupaciones que amenizarán el baile para todas y todos los que deseen asistir de manera gratuita, agregó.

